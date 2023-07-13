KDP sözcüsünden Bafil Talabani’ye yanıt: Sorunların sebebi kendi partisi

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Bafil Talabani’nin kendilerine yönelik suçlamalarını reddetti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Talabani, dün yurtdışında katıldığı bir toplantıda, partimizin kendi partisiyle olan ilişkilerini olumsuz olarak nitelendirmiştir. Olumsuzluğun sebebini de partimize yükleyerek, sorunları tek taraflı çıkardığımızı söylemiştir! Görünen o ki, başlıca birçok alanda yönetim ortağı olmalarına rağmen, hükümetin faaliyetlerine karşı muhalefetten daha fazla sorun çıkardıklarını unutmuşlar.

Kendisi Süleymaniye’nin sorunlarından, gerçekleri anlatmadan söz etmektedir. Partisinin, sorunların temel sebebi, imar ve hizmet projelerinin hayata geçirilmesinden, güvenlik konusuna, vilayet gelirlerine el koymaya varana kadar her konuda engel olduğundan ise söz etmemiştir. Partisinin hükümete alternatif olup resmi kurumların, işlerini yapmasına engel olduğunu da açıklamamaktadır. Hükümet kurumları yerine para harcamalarını sağlayan bütün o imkanları nerden bulduğunu da söylememektedir.

Diğer yandan federal hükümet kurumları ile Federal Mahkeme’yi, Bölge yönetimine nasıl karıştırdığını ve sorunların çözümünü nasıl karmaşık hale getirdiğini de hatırlamamaktadır.

KDP’nin tek mercii ve tek duruşu vardır; verdiği kararı uygular. Onların arzusu, Kürdistan’da kendileri gibi birini bulmaktır. Emin olabilirler; KDP’nin mercii ve duruşu hiçbir zaman değişmemiştir ve değişmeyecektir. Eğer KDP, onun partisiyle ilişkilerini konuşmalar, kadro ve yönetimlerinin açıklamaları üzerine kurmuş olsaydı, hiçbir toplantının yapılamaması gerekirdi. Ancak eğer anlaşma iradeleri kendi ellerinde değilse, anlayış ve yakınlaşma zemininin bozmak için bahane çoktur.

Kürdistan halkına belirtmek isteriz ki KDP, sorunların çözümü, vatandaşlar için huzur ortamı sağlama, birlik ve siyasi süreci geliştirme konusunda ciddidir. Her ne kadar sorunlardan bu şekilde söz etmek, Bölge dışına bu şekilde taşımak, Kürdistan’ın kendi içindeki birliğine karşı kayıtsızlık, yeni bir şey olmasa da.”