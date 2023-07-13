Politika

Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı’yla görüştü: Gündem Türkiye ve İsveç

ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğiyle ilgili adımı ve ikili meseleleri görüştü.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya ABD Finlandiya Joe Biden Sauli Niinistö Türkiye İsveç NATO üyeliği NATO

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ABD-İskandinav Liderler Zirvesi öncesi bir araya gelen ikilinin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada liderlerin, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verilen desteğe olan taahhütlerini yinelediği kaydedildi.

Biden'ın, NATO'nun en yeni üyesi olması dolayısıyla Finlandiya'yı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "Her iki lider de Türkiye, İsveç ve NATO arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM'ye sevk etmesi kapsamında vardıkları son anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve İsveç'in bir an önce NATO'ya kabul edilmesi arzularının altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Biden ve Niinistö'nün iki ülke arasında ekonomi, iletişim ve iklim gibi konuları da masaya yatırdıkları aktarıldı.

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