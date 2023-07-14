Politika

Şırnak'ta 14 bölgeye girişler 15 gün yasaklandı

Şırnak’ta 14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.
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sirnak
kürdistan Şırnak yasak

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, il merkezi ve 6 ilçesine bağlı bulunan 14 bölge, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak’ta terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında kentteki 15 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgeler içerisinde; Şırnak ili Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesi yer almaktadır. 

Bölgeler 15 Temmuz (dahil) – 29 Temmuz (dahil) 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

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