Şırnak’ta ‘Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali’ düzenlendi

ŞIRNAK (K24)

Şırnak Valiliği ile Beytüşşebap Belediyesi tarafından Kato Dağı eteklerinde Aliçavuş Mahallesi’nde "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" yapıldı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen festivale çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu.

Festivale Rojin, Mesud Cizîrî ve Haluk Levent gibi tanınan sanatçılar katıldı.

K24’e konuşan Yakup Aşan isimli vatandaş, “Bu bizim kadim geleneğimizdir. Biz bu festivalden oldukça memnunuz. Eskiden bu festival tepelerde yapılırdı ancak son yıllarda burada devam ediyor. Yamaçlarda kamp yaptık ve hava serindi” dedi.

Yakup Aşan, havanın çok sıcak olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Uludere Kaymakamı Rıdvan Doğan, “Beytüşşebap, şenlikleri, doğal kaynakları ve eşsiz doğasıyla çok güzel bir yer. Beytüşşebap, turizm için uygun bir bölge. Umarız günlerimiz bugünlerden daha da güzel olur” ifadelerini kullandı.

Uludere Kaymakamı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde konser ve dengbêj dinletilerinin ardından geleneksel yemek ikramında bulunuldu, en iyi peynir, yoğurt ve kuzu kırpma alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Ayrıca konserde havai fişek gösterisi de yapıldı.