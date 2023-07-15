Rusya: Ermenistan ve Azerbaycan bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Bakü ve Erivan’ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalarını gerekli gördüğünü belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova’nın Bakü ve Erivan’ın Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü anlaşmalarına dayanarak, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış antlaşması hazırlamaya derhal başlamalarını gerekli gördüğünü vurguladı.

Açıklamada “Karabağ'daki Ermeni nüfusunun kaderinin sorumluluğu üçüncü ülkelere yüklenmemeli. Daha önce varılan üçlü anlaşmalara dayanarak Bakü ile Erivan arasında hemen barış anlaşmasının hazırlanmasına başlanmalı” ifadelerine yer verildi.

Dağlık Karabağ çevresindeki durumun ‘olumsuz yönde’ geliştiğine dikkat çeken Bakanlık, insani krizin derinleştiği, yerel sakinlerin yiyecek ve ilaç sıkıntısı çektiği, bölgenin fiilen elektrik ve gaz arzından yoksun olduğuna vurgu yaparak, Azerbaycan’a Laçin koridorunun derhal açılması için acil önlemler alması çağrısı yaptı.