Politika

ABD Kongresi Üyesi Connolly: Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatı başlamalı

K24'e konuşan ABD Kongresi Üyesi Gerry Connolly, “Kürt toplumu baskı ve tehditlerden korunmalıdır. DAİŞ'e karşı mücadelede ABD'nin talebine cevap verenler onlardı” dedi.
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Gerry Connolly
Gerry Connolly
ABD Gerry Connolly Petrol Kürdistan Bölgesi

WASHINGTON (K24)

ABD Kongresi Üyesi Gerry Connolly, Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracına yeniden başlanması gerektiğini bildirdi.

K24’e konuşan Demokrat Partili ABD Kongresi Üyesi Gerry Connolly, Kürtlerle ABD arasındaki ittifakı överek, “Kürt toplumu baskı ve tehditlerden korunmalıdır. DAİŞ'e karşı mücadelede ABD'nin talebine cevap verenler onlardı” dedi.

Virginia’dan Kongre Üyesi olan Connolly, “Kürtler olmasaydı büyük bir bölge hala DAİŞ'in kontrolünde olacaktı. Bu nedenle, onlarla ilişkilerimizi sürdürmeli ve korumalıyız. Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatı Kürtlerin yararına yeniden başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan petrolünün sevkiyatına başlanması çağrısı yapılan açıklamalarda bulunmuştu.

 

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