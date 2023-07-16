Politika

AK Partili Külünk’ten akaryakıta yapılan ÖTV zammına tepki

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk, akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki gösterdi.
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türkiye Metin Külünk Akaryakıt fiyatları zam

HABER MERKEZİ

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi.

Söz konusu zamma tepki gösteren AK Partili Külünk, tarihin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çekti.

Külünk, şunları kaydetti:

"Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı.

Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."

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