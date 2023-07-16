Politika

Kerkük’teki Kürt ve Türkmen çiftçiler işgale karşı yasal prosedür başlatıyor

Tarım arazileri işgal edilen Kürt ve Türkmen çiftçiler, bu uygulamaya karşı yasal prosedür başlatma kararı aldı.
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kürdistan Kürt çiftçiler Türkmen Kerkük

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Topzawe köyünde 45 gündür grevde bulunan Kürt ve Türkmen çiftçiler, grevlerinin sonuçsuz kaldığını, bu yüzden yasal yollara başvurma kararı aldıklarını açıkladı.

Çiftçilerin sözcüsü Muhammed Emin düzenlediği basın toplantısında, gönüllü bir avukatın, yasal işlemler ve işgalin durdurulması için kendilerine vasilik yapacağını belirtti.

Muhammed Emin, “Nasıl ki Baas rejimi döneminde mal ve mülklerimiz işgal edildiyse, şimdi bunu tekrarlamak istiyorlar. Kürt ve Türkmen çiftçiler olarak kendimizi ve mülklerimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kerkük dışından getirilen ithal Araplar, Irak ordusunun desteğiyle Topzawe köyünde Kürt ve Türkmen çiftçilerin arazilerine el koymaya çalışıyor.

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