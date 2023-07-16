Sudan ordusundan ‘Cidde müzakerelerine’ dönme kararı

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, orduyu temsil edecek heyet, HDK ile müzakereleri sürdürmek amacıyla dün akşam Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti.

Ordu heyetinden, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yeni müzakere sürecinin başarısının, HDK heyetinin ciddiyetine ve anlaşma şartlarına uymalarına bağlı olduğunu ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir HDK yetkilisi de krize barışçıl bir çözüm bulmak için HDK temsilcilerinin müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtti.

Yetkili, "Sivillerin sıkıntılarını sona erdirmek için müzakereleri sürdürecek siyasi iradeye sahibiz" diye konuştu.

Sudan ordusu, HDK'nin ateşkes ihlallerine tepki olarak, 31 Mayıs'ta ateşkes görüşmelerinden çekilmişti.

ORDU VE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi. (Kaynak: AA)