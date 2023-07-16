Van’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 11 yaralı

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Olay, saat 19.00 sıralarında Topraklı Mahallesi Deredan mezrasında meydana geldi.

Daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada V.D. isimli şahıs hayatını kaybederken iki aileden de 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan bazıları Van’a sevk edilirken, hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. (Kaynak: İHA