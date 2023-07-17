Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansa ben içişleri bakanı olacaktım

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemelerinin ardındaki anlaşmaya ilişkin iddialar ortaya attı.

T24'e konuşan Ümit Özdağ "Kılıçdaroğlu seçilseydi ben içişleri bakanı olacaktım" dedi.

Anlaşma sürecine ilişkin "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullanan Özdağ'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

- (Kamuoyuna açıkladığınız yol haritası dışında gizli yazılı mutabakat yaptınız. Doğru mu?) Var tabii, o açıklanmadı. Ben de şimdiye kadar hiç açıklamadım.

- (Kılıçdaroğlu kazansaydı) MİT Başkanlığı da Zafer Partisi'ne verilecekti. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı.

- Ben İçişleri Bakanı olacaktım.

- Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi’ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim.

- Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi.