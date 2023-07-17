Politika

Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi

Rus paralı asker grubu Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 30 Temmuz'da yapılacak anayasa referandumu öncesi ülkeye yüzlerce yeni asker gönderdi.
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dünya Wagner Grubu Orta Afrika Cumhuriyeti

HABER MERKEZİ

Rus paralı asker grubu Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Telegram hesabından yapılan açıklamada, Wagner'e bağlı yeni birliklerin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askeri personele eğitim vermek ve güvenliği sağlamak için ülkeye ulaştığı belirtildi.

Yüzlerce askerin yer aldığı birliklerin fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, 5 yıldan bu yana Wagner tarafından eğitilen Orta Afrika Cumhuriyeti ordusu, polisi ve jandarmasının ülke güvenlik seviyesinin artırılmasında ilerleme kaydettiği ifade edildi.

2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Wagner birliklerinin temmuz başında ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurmuştu.

3. kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 30 Temmuz'da anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararı almıştı.

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