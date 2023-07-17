Belçika Başbakanı’ndan K24’e: Tahıl anlaşmasının askıya alınması yoksul ülkeleri etkileyecek

BRÜKSEL (K24)

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, tahıl anlaşmasının askıya alınmasının yoksul ülkeleri etkileyeceğini söyledi.

Brüksel’de K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın tahıl anlaşmasına katılımını askıya alınmasının çok sayıda yoksul ülkeyi etkileyeceğini belirtti.

Belçika Başbakanı, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında Brüksel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek olan zirve aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın bu tutumunun geçici bir süreliğine olmasını umduğunu kaydeden Belçika Başbakanı, Karadeniz'den tahıl sevkiyatının bir an önce yeniden başlaması umduklarını bildirdi.

De Croo sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tahıl anlaşmasının askıya alınmasının Avrupa'daki gıda fiyatlarını etkilemeyeceğini umuyorum. Çünkü etkilenen ülkeler, Avrupa'da olup bitenlerle hiçbir ilgisi olmayan çok yoksul ülkeler. Tahıl ihracatı anlaşmasının, bunun dünya üzerindeki etkisini azaltmak için her iki tarafta birlikte çalışabileceğimizi kanıtladığına inanıyorum. Umarım bu geçici bir önlemdir ve en kısa sürede bir anlaşmaya varılır.

Bu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bireysel düzeyde uğruna çok çalıştığı ve anlaşmaya götüren bir şeydi. Dolayısıyla, yakında tahıl ihracatına devam edilmesini umuyorum.”