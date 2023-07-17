AB Konseyi Başkanı Michel’den K24’e: İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, iklim değişikliğinin tüm insanlığı etkilediğini belirtti.

Michel, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında Brüksel'de düzenlenen ve 2 gün sürecek olan zirve aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Michel, “İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. Bu konunun hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor” dedi.

AB Konseyi Başkanı, “Avrupa Birliği, iklim değişikliği çabalarının en büyük sponsorudur” ifadelerini kullandı.

Michel sözlerini şöyle sürdürdü:

“İklim değişikliği herkesi etkiliyor. Hızlı ve doğru hareket etmenin çok önemli olduğunu anlıyoruz. Birçok Latin Amerika ülkesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin de uluslararası toplumun bu konuda daha çok şey yapması için çaba sarf etmesi doğrultusunda ön saflarda yer aldığını söyleyebilirim.

İklim değişikliği çabalarının en büyük sponsoruyuz. Bununla birlikte, finansal kurum organizasyonlarında reform yapmak için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız.”