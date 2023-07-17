Politika

Fransa Savunma Bakanı başkent Erbil’e geliyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun yarın başkent Erbil’e resmi ziyarette bulunacağı ve Başkan Mesud Barzani ile bir araya geleceği bildirildi.
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ERBİL (K24)

Fransız internet sitesi Le Figaro, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun yarın Erbil’i ziyaret edeceğini aktardı.

Sitenin aktardığına göre Fransa Savunma Bakanı, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki NATO askerlerini ziyaret edecek.

Lecornu’nun Başkan Mesud Barzani’yle görüşeceği kaydedildi.

Fransız bakanın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaretinde bölgedeki güvenlik ve istikrar konularının ele alınacağı belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

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