Politika

ABD Ortadoğu’ya ilave savaş uçakları ve savaş gemisi gönderiyor

ABD, Ortadoğu'daki F-35 ve F-16 savaş uçağı sayısını artıracağını, savaş gemisi göndereceğini açıkladı.
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ABD ABD Ortadoğu savaş uçakları Savaş gemisi

HABER MERKEZİ

Pentagon, İran’ın son aylarda ticaret gemilerini taciz etmesi ve alıkoymasının ardından ABD’nin Ortadoğu’daki önemli su yollarını gözlemlemek için bölgeye savaş gemisi göndereceğini ve konuşlu F-35 ile F-16 savaş uçaklarının sayısını artıracağını duyurdu.

Beyaz Saray, mayısta, Biden yönetiminin bölgede bazı adımlar atacağını açıklamış ancak bu adımların ne olacağını belirtmemişti.

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada “Pentagon, ABD’nin Hürmüz Boğazı ve çevresini gözlemlemek için bölgedeki varlığını ve kabiliyetini artırıyor” dedi.

 Yeni gönderilecek jetlerin nerelere konuşlandırılacağı ve ne kadar süre bölgede kalacakları henüz belli değil.

ABD donanması bu ayın başında İran’ın Umman Körfezi’nde iki ticari tankeri alıkoymasını engellemek için müdahale etmişti. 2019’dan beri ABD ve İran arasında gerilim arttığı dönemlerde Basra Körfez’deki stratejik noktalarda gemilere saldırılar meydana geliyordu.

Dünyanın ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık beşte biri Basra Körfezi’nin okyanusa açıldığı İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. (Kaynak: Reuters)

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