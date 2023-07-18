Irak Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Bölgesi'ndeki seçmen sayısını açıkladı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Gelayi, Erbil’de 53 merkezde oy kullanacak seçmen sayısının 1 milyon 312 bin 601 olduğunu söyledi.

Sözcü Gelayi, başkent Erbil’de bin 129 seçmenin de yeni kayıt yaptırdığını belirtti.

Gelayi, 41 oy kullanma merkezi olan Duhok’ta ise 887 bin 120 seçmenin bulunduğunu, bin 575 vatandaşın da yeni seçmen kaydı yaptığını ifade etti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü, Süleymaniye’de de 1 milyon 441 bin 855 seçmen ve 79 oy kullanma merkezinin bulunduğunu belirterek, burada da bin 114 yeni seçmen olduğunu sözlerine ekledi.