Bayern Münih'ten gol yağmuru: 27-0

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Alman futbol devi Bayern Münih, hazırlık karşılaşmasında rekor kırdı.

Bayern Münih, ilk yarıda 18 gol attığı FC Rottach Egern'i 27-0 mağlup etti.

Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies; 20. dakikada Laimer; 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel; 28. dakikada Mazraou; 31. dakikada Upamecano; 35. dakikada Sane; 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer; 74. dakikada Guerreiro; 85. dakikada Gravenberch; 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane attı.

Bayern Münih, 2018'de Rottach ile oynadığı hazırlık maçını 20-2 ve 2019'dakini ise 23-0 kazanmıştı.