Rusya'dan Tahıl Anlaşması müzakerelerine dönüş için şart

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in hala somut sonuçlar almak için üç ayı var" dedi.

Zakharova, "Eğer somut sonuçlar görürsek tahıl anlaşması konusunu tekrar tartışabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Türkiye ve BM’nin arabuluculuğunda imzalanan, Rusya'nın saldırısından sonra Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Anlaşması'na katılımını pazartesi günü durdurduğunu duyurdu.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 33 metrik ton mısır, buğday ve diğer tahıllar Ukrayna'dan dünyanın çeşitli yerlerine gönderilirken, son gemi ise pazar günü Ukrayna limanından ayrıldı.

Rusya, kendi tahıl ve gübresini ithal etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe göstererek anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulunuyor. Moskova ayrıca, anlaşma kapsamında tahılın söz verildiği üzere en yoksul ülkelere ulaştırılmadığını iddia ediyor. BM ise anlaşmanın gıda fiyatlarını küresel olarak yüzde 20 oranında düşürerek en yoksul ülkelere yardımcı olduğunu belirtti.

Dünya Gıda Programı'na göre, anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın yüzde 46'sı Asya'ya, yüzde 40'ı Batı Avrupa'ya, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 1'i Doğu Avrupa'ya gitti.

Rusya, geçen yıl içinde Tahıl Anlaşması'nı üç kez uzatırken, Kırım'da filosuna yapılan saldırının ardından ekim ayında kısa süreliğine katılımını askıya almıştı.