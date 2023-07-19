Fransa'da protestolar: 700'den fazla kişiye hapis cezası

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Fransa'da geçtiğimiz ayın sonlarında Kuzey Afrika kökenli Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili 700'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların yüzde 95'inden fazlası vandalizmden polis memurlarına saldırmaya kadar çeşitli suçlardan hüküm giydi.

Bazı savunma avukatları, yargı sürecinin adilliği ve hapis cezaları konusunda endişelerini dile getirdi.

Olaylarla ilgili toplamda 1.278 karar verilirken, halihazırda 600 kişi hapse gönderildi.

ADALET BAKANINDAN MAHKEMELERE ÖVGÜ

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, yargıçların "kararlı" tepkisinden övgüyle söz ederek, "Sert ve sistematik bir karşılık vermek son derece önemliydi. Ulusal düzeni yeniden tesis etmemiz elzemdi" dedi.

Dupond-Moretti, mahkemelerin caydırıcı olması için sert cezalar vermesi çağrısında bulunmuştu.

Birçok şüpheli derhal mahkemeye çıkarıldı. Bazı mahkemeler biriken davaları ele almak için çatışmaların yaşandığı hafta sonu boyunca açık kaldı.

Tutuklanan 3.700'den fazla kişinin yaş ortalaması 17; reşit olmayanlar ayrı çocuk mahkemelerinde yargılanıyor.