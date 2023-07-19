Politika

Fransa'da protestolar: 700'den fazla kişiye hapis cezası

Fransa'da Nahel'in polis tarafından öldürülmesi sonrası çıkan olaylarla ilgili 700'den fazla kişi hapis cezası aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Fransa protestolar hapis cezaları

HABER MERKEZİ

Fransa'da geçtiğimiz ayın sonlarında Kuzey Afrika kökenli Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili 700'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. 

Sanıkların yüzde 95'inden fazlası vandalizmden polis memurlarına saldırmaya kadar çeşitli suçlardan hüküm giydi.

Bazı savunma avukatları, yargı sürecinin adilliği ve hapis cezaları konusunda endişelerini dile getirdi.

Olaylarla ilgili toplamda 1.278 karar verilirken, halihazırda 600 kişi hapse gönderildi. 

ADALET BAKANINDAN MAHKEMELERE ÖVGÜ

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, yargıçların "kararlı" tepkisinden övgüyle söz ederek, "Sert ve sistematik bir karşılık vermek son derece önemliydi. Ulusal düzeni yeniden tesis etmemiz elzemdi" dedi.

Dupond-Moretti, mahkemelerin caydırıcı olması için sert cezalar vermesi çağrısında bulunmuştu. 

Birçok şüpheli derhal mahkemeye çıkarıldı. Bazı mahkemeler biriken davaları ele almak için çatışmaların yaşandığı hafta sonu boyunca açık kaldı.

Tutuklanan 3.700'den fazla kişinin yaş ortalaması 17; reşit olmayanlar ayrı çocuk mahkemelerinde yargılanıyor. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv