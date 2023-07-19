Zelenskiy: Ruslar kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların dün gece Odessa, Jitomir ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına ilişkin toplantı düzenlediğini belirtti.

Toplantıda bu saldırılarla ilgili yetkililerden bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, “Rus teröristler kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı ve her Rus füzesi sadece Ukrayna için değil dünyada normal ve güvenli hayat isteyen herkes için bir darbedir” değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dahil olan liman altyapı tesislerini bombaladığı aktarıldı. Açıklamada, “Gece yapılan saldırıda Çornomorsk limanının tahıl ihracat altyapısının önemli bir kısmı devre dışı kaldı. Çornomorsk limanı ayrıca 60 gün önce büyük tonajlı bir gemiye yüklenerek tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi gereken 60 bin ton tahılı da kaybetti” bilgisi paylaşıldı.

RUSYA: ASKERİ TESİSLERİ VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise, Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, “Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Kanatovo hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları, akaryakıt altyapısı ve askeri sanayi tesislerine grup saldırısı düzenledi. Saldırılar hedefine ulaştı” dedi.

Rus ordusunun Kupyansk istikametinde “başarılı” şekilde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü vurgulayan Konaşenkov, gün boyunca Rus birliklerinin bu bölgede bir kilometreden fazla derinliğe, cephe boyunca da iki kilometre ilerlediğini dile getirdi. Konaşenkov, “İlerleyen birlikler Kharkiv bölgesindeki Malçanovo tren istasyonunu ele geçirdi” diye konuştu.