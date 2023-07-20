İsveç’ten Irak’a tepki: Diplomatik temsilcilikleri koruyamıyorlar

HABER MERKEZİ

Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto eden Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği’ne baskın düzenleyerek elçilik binasını ateşe verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak “Bağdat’ta meydana gelen olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez, bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Irak yetkilileri, diplomatik temsilcilikleri koruyamıyor” diyen Tobias Billström, büyükelçilik çalışmalarını durdurduklarını ifade etti.

Olayın, özellikle diplomatik temsilcilerin korunmasını öngören Viyana Anlaşması’nın ihlali olduğunu belirten Billström, “Bağdat’taki diplomatlarımız hayatta ancak güvenli bir yere nakledildiler” şeklinde konuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığının İsveç Büyükelçiliği’nin ateşe verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor” denilen açıklamada, “Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor” ifadesine yer verildi.

İsveç polisi çarşamba günü, başkent Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde perşembe günü (bugün) yapılması beklenen Kuran-ı Kerim’i yakma eylemine izin vermişti. Polis, izin belgesinde eyleme iki kişinin katılmasının beklendiğini belirtmişti. Eylemcilerden birinin Haziran ayında Stockholm'deki bir caminin önünde Kuran-ı Kerim’i yakan Irak asıllı İsveç vatandaşı Salwan Momika olduğu kaydedilmişti.