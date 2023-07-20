Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Stockholm'deki faaliyetlerini durdurdu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Dış İlişkiler Ofisi, yaptığı açıklamada Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

Açıklamada, İsveç’in başkenti Stockholm'deki Hükümet Temsilciliği’nin çalışma ve faaliyetlerini durdurduğu kaydedildi.

Bu arada Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'u "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

İSVEÇ'TEN KINAMA

Billström, Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı grupların İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Benzeri bir olayın bir aydan daha kısa süre önce yaşandığına işaret eden Billström, "Olanlar kabul edilemezdir ve İsveç hükümeti, bu saldırıları en güçlü biçimde kınamaktadır" ifadesini kullandı.

Billström, Iraklı yetkililerin, Viyana Anlaşması uyarınca topraklarında bulunan diplomatik misyon ve diplomatik personeli koruma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, "Görünen o ki, Iraklı yetkililer, bu zorunluluklarını yerine getiremedi." yorumunu yaptı.

İsveç hükümetinin, rahatsızlığını dile getirmek için üst düzey Iraklı temsilciler ile iletişimde olduğunu kaydeden Billström, "Stockholm'deki Irak Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" bilgisini paylaştı.

Billström, Büyükelçilik personelinin güvenli bir yere tahliye edildiğini aktararak, "İsveç hükümeti, şu anda atılacak diğer adımları gözden geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.