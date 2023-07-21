Politika

Ukrayna duyurdu: Rusya’nın Odessa'daki füze saldırıları sürüyor

Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Rus ordusunun füze saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı, 100 ton bezelye ile 20 ton arpanın yangın sonucu imha edildiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın sabaha karşı Odessa bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus savaş gemilerinden fırlatılan 2 füzenin bölgedeki bir tahıl hangarına isabet ettiğini aktaran Kiper, şunları kaydetti:

"Ruslar, sabaha karşı Karadeniz'deki füze taşıyan gemiden ‘Kalibr’ tipi füzeleri ateşledi. Maalesef Odessa bölgesindeki tarım işletmelerinden birinin tahıl terminalleri (hangar) vuruldu. Düşman, 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha etti. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı."

Kiper, Rusya'nın artık Odessa bölgesindeki limanlardan sonra tarımsal alanları da hedef almaya başladığını ifade ederek, saldırıda 200 metrekareden büyük bir alanda yangın çıktığını bildirdi.

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