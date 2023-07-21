Gelecek Partisi Sözcüsü: Altılı Masa’yı Soylu’dan kaçarken Özdağ’a tutulmak için kurmadık, iyi ki kazanamamışız

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için “içişleri bakanı olma” şartı koştuğunu ve buna ilişkin gizli protokol imzalandığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu ise, Özdağ ile kimsenin bilmediği bir protokol imzaladığını söylemişti.

Medyascope‘a konuşan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek şunları söyledi:

“Seçimleri kazanmak için şahsen büyük bir mücadele verdiğimi düşünüyorum. Gelecek Partisi kurulduktan sonra dört sene boyunca da mücadele verdik ama Altılı Masa ile birlikte mücadelemizin dozu çok arttı. Kendi hayatımızdan vazgeçerek mücadele ettik. Bunu tamamen Türkiye asgari bir demokratik perspektif kazansın diye, yani hukuk, insan onuru, eşitlik için yapmışken, Süleyman Soylu’dan kaçarken Ümit Özdağ’a tutulmak için yapmadık. Bunu ahlaki bulmuyorum. Bunun gizli kapaklı yapılıyor olması, bu siyaset değil. Birlikte yol yürüdüğünüz, birçok politikayı nasıl yorumlayacağınız konusunda ortak karar verdiğiniz ortaklarınız var ve onlarla birliktelik içindesiniz. Bir propaganda yapıyorsunuz. Türkiye’de yeniden insan onuru, eşitlik, adalet olsun diye bu mücadeleyi yapmışsınız. E şimdi siz tutuyorsunuz bu perspektifin çok uzağında bir siyasetçiye İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere üç tane bakanlık teklif ediyorsunuz ve bunu ayrı ve gizli bir protokolle yapıyorsunuz. Kabul edebilmek mümkün değil.”

"BURADA BİR SİYASİ AKIL YOK"

Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla -kendisi büyüğümüzdür elbette saygı duyuyorum ama- ne kadar güvenilmez bir siyasetçi olduğunu ortaya koymuyor mu? Bu kadar güvenilmez bir profil ile ülke nasıl yönetilecekti? Ben bu sorgulamayı şahsen yapıyorum. Bu sorgulamayı siyasetçi olarak değil vatandaş olarak yapıyorum. Kendi emeğimi falan geçtim. Bu çok anlamsız, çok kötü. Burada bir siyasi akıl yok benim görebildiğim kadarıyla. O yüzden de açıkçası bugün bu duruma baktığımda yani üzülerek söylüyorum ama iyi ki olmamış diyorum. Belki de ben o kabinede yer alacak isimlerden biriydim ona rağmen söylüyorum bunu.”

“‘İYİ Kİ KAZANAMAMIŞIZ’ DİYORUM YA, İYİ Kİ OLMAMIŞ”

“Türkiye’yi Ümit Özdağ’a mahkum edecek bir siyasetin içinde olmayı hiç ama hiç istemezdim ben. Türkiye’nin en son ihtiyaç duyacağı şey yerli bir Wilders siyaseti. Türkiye’ye hukuk lazım, Türkiye’ye demokrasi lazım, Türkiye’ye eşit, onurlu vatandaşlık lazım. Türkiye’ye adaletle hükmedilebilecek bir sistem lazım. Böyle bir sitemi, Wilders tarzı siyaset yapan ve bundan medet uman kimseyle yapamazsınız. İyi ki kazanamamışız diyorum ya, iyi ki olmamış.”

Özcan, “Altılı Masa’nın protokolden haberi var mıydı? sorusuna “Hayır, yok. Ben bilmiyorum, benim haberim yoktu en azından” yanıtını verdi.