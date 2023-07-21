Politika

Dizeyi, Beyaz Saray’da ABD’li yetkiliyle görüştü

Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşleri Sorumlusu Terry Wolf ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Sefin Dizeyi Terry Wolf

WASHINGTON (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşleri Sorumlusu Terry Wolf ile bir araya geldi.

ABD’de bulunan Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşleri Sorumlusu Terry Wolf ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilcisi Trife Aziz’in de katıldığı görüşmede, ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform adımları, Peşmerge’nin birleşmesi süreci, Uluslararası Koalisyon’un desteği ve terörle mücadelenin ele alındı bildirildi.

Dizeyi bugün ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya geldi.

Dizeyi’nin ABD temaslarının 1 hafta sürmesi bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv