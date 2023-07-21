Dizeyi, Beyaz Saray’da ABD’li yetkiliyle görüştü

WASHINGTON (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşleri Sorumlusu Terry Wolf ile bir araya geldi.

ABD’de bulunan Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşleri Sorumlusu Terry Wolf ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilcisi Trife Aziz’in de katıldığı görüşmede, ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform adımları, Peşmerge’nin birleşmesi süreci, Uluslararası Koalisyon’un desteği ve terörle mücadelenin ele alındı bildirildi.

Dizeyi bugün ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya geldi.

Dizeyi’nin ABD temaslarının 1 hafta sürmesi bekleniyor.