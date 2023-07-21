Trump'ın duruşma tarihi belli oldu

HABER MERKEZİ

ABD’de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump’ın "gizli belgeler" davasının duruşma tarihi belli oldu.

ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, Trump’ın gizli belgeler davası ile ilgili duruşmanın 20 Mayıs 2024’de başlayacağı talimatını verdi. Cannon ayrıca, Trump’ın avukatlarının duruşma tarihinin belirlenmemesine yönelik taleplerini reddetti.

Trump’ın avukatları duruşma için net bir tarih verilmesinin ABD’de 2024 yılında yapılacak seçimler için yasal sıkıntılar oluşturacağını vurgulayarak yargılama sürecinin seçimlerden sonra yapılmasını talep etmişti. Trump ise Salı günü yeni bir soruşturmanın hedefinde olduğunu açıklamıştı.

Trump, hakkında devam devam eden "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına atanan Özel Yetkili Savcı Jack Smith’ten 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleri ve 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili federal soruşturmayı yürüten Büyük Jüri’nin hedefi olduğuna dair bir mektup aldığını ifade etmişti.

GİZLİ BELGE DAVASI

Trump’ın malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltilmişti. Trump, 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkmış ve hakkındaki 37 ayrı suçlamanın tümünü reddetmişti. Hakim, Trump’ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Trump, 4 Nisan’da da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

Öte yandan Trump, hem federal hem de eyalet mahkemelerinde suçlamalarla karşı karşıya kalan tarihteki ilk ABD başkanı olarak kayıtlara geçmişti.