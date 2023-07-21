Kürt avukat Kürtçe için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek

HABER MERKEZİ

Kürt avukat Suphi Özgen, Kürtçe için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Suphi Özgen, Kürt çocuklarının Kürtçe eğitim hakkı için yürüyüş yapacağını söyledi.

Özgen, İstanbul’dan Ankara’ya yapacağı yürüyüşün amacının anadilde eğitim hakkı için olacağını belirtti.

“Kürtçe’nin dil hakları taleplerimizi gündeme getirmek için, 24 Temmuz’da İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşe başlayacağım” diyen Özgen, yürüyüşe destek olmak isteyenlerin kendisine katılabileceklerini ifade etti.