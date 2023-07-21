Politika

Kürt avukat Kürtçe için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Suphi Özgen, Kürt çocuklarının Kürtçe eğitim hakkı için yürüyüş yapacağını söyledi.
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türkiye Suphi Özgen Kürtçe

HABER MERKEZİ

Kürt avukat Suphi Özgen, Kürtçe için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Suphi Özgen, Kürt çocuklarının Kürtçe eğitim hakkı için yürüyüş yapacağını söyledi.

Özgen, İstanbul’dan Ankara’ya yapacağı yürüyüşün amacının anadilde eğitim hakkı için olacağını belirtti.

“Kürtçe’nin dil hakları taleplerimizi gündeme getirmek için, 24 Temmuz’da İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşe başlayacağım” diyen Özgen, yürüyüşe destek olmak isteyenlerin kendisine katılabileceklerini ifade etti.

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