İsveç’ten Irak açıklaması: Temaslarımız sürüyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle gerginleşen ilişkilerin düzelmesi için Iraklı yetkilerle temasta olduklarını ve diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı.