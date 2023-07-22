Politika

İsveç’ten Irak açıklaması: Temaslarımız sürüyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle gerginleşen ilişkilerin düzelmesi için Iraklı yetkilerle temasta olduklarını ve diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Müdürü Karin Bolin, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in telefonla görüştüğünü söyledi.

Bolin, "Iraklı yetkililerle dışişleri düzeyinde ve yerel düzeyde temaslarımız oldu. Temaslarımız ve diyaloğumuz devam ediyor. Tekrar eski duruma dönülmesi gerekir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına alarak hakaretler etmişti.

Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları da İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Daha sonra Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

 

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