ABD’de bir ilk: Donanmanın başına kadın amiral geçecek

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Amiral Lisa Franchetti, Senato'daki onay sürecinin ardından, donanmanın ilk kadın komutanı olabilir. Öte yandan donanmanın yanında, bir ordu komutanı olarak da genelkurmayda yer alan ilk kadın olacak.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, donanmayı Pasifik'te yöneten ve büyüyen Çin tehdidiyle mücadele tecrübesi olan Amiral Samuel Paparo'nun aday olmasını beklerken Başkan Joe Biden'dan ordudaki cinsiyet bariyerini kıracak bir karar geldi. Biden, Amiral Lisa Franchetti'yi ABD donanmasının başına aday gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in tavsiyesine aykırı olarak açıklanan adaylıkla ilgili olarak, mevcut görevi Donanma Harekat Başkan Yardımcısı olan Amiral Franchetti’nin geniş bir komuta ve yönetim deneyimine sahip olduğu ve donanma çevrelerinde, “iş için en iyi seçim” olarak görüldüğü belirtildi.

CBS News’ın haberine göre, Franchetti'nin adaylığı, Alabama Senatörü Cumhuriyetçi Tommy Tuberville tarafından engellenen yüzlerce askeri atama listesine katılacak. Tuberville’in, Savunma Bakanlığı personelinin kürtaj ya da doğum izni gibi haklarını kullanmak için izne ayrıldığında seyahat masraflarının karşılanması politikasını protesto etmek amacıyla askeri yetkililerin onaylanmasını engellediği bildirildi.

Biden, konuyla ilgili, "Senatör Tuberville'in yaptığı sadece yanlış değil, aynı zamanda tehlikeli. Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinin dünya tarihindeki en büyük savaş gücü olarak kalmasını sağlama kabiliyetimizi riske atıyor. Senato'daki Cumhuriyetçi meslektaşları da bunu biliyor" diye konuşmuştu.

Bir su üssü harp subayı olan Franchetti’nin, ABD 6. Filosu ve ABD Kore Deniz Gücü’nün başında olmak üzere her seviyede komutanlık yaptığı ifade edildi. Dört yıldızlı amiralliğe terfi eden ikinci kadın olduğu ve bir deniz muhribinin komutanlığı ve iki kez uçak gemisi saldırı grubu komutanlığı da dahil olmak üzere çok sayıda görevde bulunduğu belirtildi.

Franchetti, önümüzdeki aydan itibaren vekaleten donanma şefi olarak görev yapacak.