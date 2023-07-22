Paşinyan: Yeni bir savaşın patlak vermesi çok muhtemel

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AFP’ye verdiği röportajda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı ‘tecrit edilmiş bir bölge’ haline getirdiğini iddia etti.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak verebileceği konusunda da uyardı.

"Bu, soykırım hazırlığı değil, devam eden soykırım" diyen Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı ‘tecrit edilmiş bir bölge’ haline getirdiğini iddia etti.

Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadığı takdirde iki ülke arasında yeni bir savaşın patlak vermesinin ‘çok muhtemel’ olduğunu söyledi.