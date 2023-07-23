Sağlık

Türkiye’de ilaç fiyatlarına yüzde 30,5 zam

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuzda yüzde 30,5 oranında artırıldı.
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türkiye ilaç zam

HABER MERKEZİ

Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişiklik yapıldı.

Karar göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL olurken, diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

Karar, 24 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Dönemsel euro değeri güncellemesinde ise geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak.

Güncelleme sonrasında 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

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