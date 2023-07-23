Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi.

Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak ve protestolara yol açan yasa tasarısının yarın oylanacağı İsrail Meclisi'nde yarın yapılacak oturuma katılmasının planlandığı açıklandı.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

"TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ"

Netanyahu’nun sağlık durumunun açıklanmasından sonra İsrail medyası, başbakanın Türkiye ziyaretinin ertelendiğini iddia etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle gelecek hafta Türkiye'ye gideceği belirtilen Netanyahu’nun, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.