Fewzi Heriri : Kürdistan Parlamentosu seçimleri 2024 yılının şubat ayında yapılacak

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri, Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fewzi Heriri, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının 2024 yılının şubat ayında seçimlerin gününün belirlenmesi için tüm siyasi partilerle koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

Seçim tarihinin belirlenmesi yetkisinin Kürdistan Bölgesi Başkanı’nda olmasına rağmen tarihi tüm siyasi taraflarla birlikte kararlaştırmak istediklerini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın seçim tarihini belirleyeceğini ifade eden Heriri, seçimlerin 2024 yılının şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerine öncülük etmesiyle ilgili resmi yazısına yanıt veren Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin 18 Şubat 2024’te ya da bir gün sonra yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Komisyon Başkanı Omer Ahmed Muhammed imzasıyla gönderilen yanıtta, önerilen tarihe gerekçe olarak, “seçim sürecinin her açıdan iyi hazırlanıp yönetilmesi ve seçimin dünya standartlarında güvenlik garantisiyle şeffaf ve kaliteli bir şekilde yapılması” gösterilmişti.

Komisyon, çalışmalarının başlayacağı 1 Ağustos 2023 tarihinden önce Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın bir kararnameyle seçim tarihini belirlemesini isteyerek, kararname geciktikçe önerilen seçim tarihinin de erteleneceğini bildirmişti