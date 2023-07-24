Politika

‘ABD’nin Suriye’deki asker sayısı 1500’e yükseldi’

ABD’nin Suriye ve Rojava’daki asker sayısının 1500’e yükseldiği ileri sürüldü.
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suriye ABD Suriye asker sayısı artış

HABER MERKEZİ

Suriye basını ABD’nin Suriye ve Rojava'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ettiğini yazdı.

Yarı resmi gazete El-Vatan'da yer alan habere göre Cumartesi sabahı bir ABD askeri konvoyu El Welid Sınır Kapısı’nda Suriye’ye giriş yaptı.

Haberde 20 TIR’lık konvoyun askeri malzemelerden oluştuğu ve Haseke’deki ABD üslerine götürüldüğü bilgisine yer verildi.

Haberde, Suriye’deki askeri varlığını güçlendirmeye devam eden ABD’nin son takviyelerle ülkedeki asker sayısının 1500’e yükseldiği ileri sürüldü.

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