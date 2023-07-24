Putin: Rusya Ukrayna’nın yerini doldurmaya hazır

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika basınında yayınlanan yazısında, “Sizleri temin ederim ki ülkemiz hem ticari olarak hem de karşılıksız olarak Ukrayna tahılının yerini doldurabilecek durumdadır” dedi.

Putin, “Dahası bu sene ülkemizde rekor düzeyde hasat bekleniyor” diye ekledi.

Putin yazısında, ülkesinin çekildiği tahıl anlaşmasına ilişkin, “Tahıl anlaşması, insani maksadını yerine getiremedi ve dolayısıyla devam etmesi anlamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önündeki dolaylı kısıtlamaların, anlaşmanın şartlarından biri olmasına karşın kaldırılmadığına atıfla, “Gereksinimi olan yoksul ülkere karşılıksız olarak gübre göndermemizin önünde dahi engeller var” vurgusunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, yaptırımlar yüzünden Avrupa limanlarında bloke edilmiş 262 bin Rus tarım ürününden sadece 55 bin tonunun Mali ve Kenya’ya gönderilebildiğini kaydetti ve ekledi:

“Geri kalanlarsa Avrupalıların insafsız ellerinde kaldılar. Üstelik bu, salt insani bir eylemden söz ediyor olmamıza karşın gerçekleşti ki prensipte böyle durumlarda yaptırımlardan bahsedilmemeli.”