Sudani: Irak hükümeti tüm büyükelçilikleri koruma hususunda ciddi

HABER MERKEZİ

Bağdat’taki yabancı misyon şefleriyle bir araya gelen Irak Başbakanı Sudani, Irak hükümetinin tüm diplomatik misyonları koruma konusunda ciddi olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, Sudani, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Görüşme sırasında Irak Başbakanı, nefret söylemi ve aşırılığın reddedilmesi gereğini vurguladı.

Sudani, “İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına benzer eylemler toplumun güvenlik ve huzurunu tehdit etmektedir. Bu, ifade özgürlüğü ile ilgisi olmayan bir ihlaldir” dedi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim nüshasına yönelik saldırının ardından Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği saldırıya uğramıştı.