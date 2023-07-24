Politika

Sudani: Irak hükümeti tüm büyükelçilikleri koruma hususunda ciddi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak hükümetinin tüm büyükelçilikleri koruma hususunda ciddi olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Muhammed Şiya Sudani İsveç Büyükelçilik

HABER MERKEZİ

Bağdat’taki yabancı misyon şefleriyle bir araya gelen Irak Başbakanı Sudani, Irak hükümetinin tüm diplomatik misyonları koruma konusunda ciddi olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, Sudani, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Görüşme sırasında Irak Başbakanı, nefret söylemi ve aşırılığın reddedilmesi gereğini vurguladı.

Sudani, “İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına benzer eylemler toplumun güvenlik ve huzurunu tehdit etmektedir. Bu, ifade özgürlüğü ile ilgisi olmayan bir ihlaldir” dedi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim nüshasına yönelik saldırının ardından Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği saldırıya uğramıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv