Ekonomi

Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 liralık artış bekleniyor.
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türkiye Benzin Zam Akaryakıt fiyatları

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 liralık artış bekleniyor.

21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine de 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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