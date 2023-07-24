Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı: Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın yıldönümlerinin resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın 100’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yayımladığı mesajında "Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum" ifadesine yer verdi.

CHP Genel Başkanı, "Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!" mesajını da paylaştı.