Yaşam

Cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini satan aile gözaltına alındı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini satan ailenin gözaltına alındığı bildirildi.
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dünya Hindistan cep telefonu Bebek

HABER MERKEZİ

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal’in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anne ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

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