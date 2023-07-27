Moldova 45 Rus diplomatın ülkeden ayrılması için süre verdi

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Kişinev yönetimi, Rusya'nın Moldova'daki diplomat kadrosuna sınırlama getirerek, 45 Rus büyükelçilik çalışanının ülkeden çıkması talimatını verdi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Igor Zaharov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "45 diplomat ve teknik personel 15 Ağustos'tan önce ayrılmak zorunda kalacak" dedi.

Rusya'nın Moldova'daki diplomatik misyonunda halen 80 personel bulunuyor. Moldova'nın yeni kararı doğrultusunda, Rusya'nın ülkedeki diplomatik kadrosu 10 diplomat ve 15 idari, teknik ve hizmet pozisyonundan oluşacak.

"Eşitlik ilkesine" dayalı karar ile Kişinev'deki Rus diplomatik misyonlarında çalışan personel sayısı Moskova'daki Moldovalı personel sayısına eşitlenmiş olacak.

HASMANE TAVIRLAR VE CASUSLUK PLANLARI

Moldova, yeni kararını Rusya'nın hasmane tavırlarına ve büyükelçilik binasında casusluk eylemi planladığı iddialarına dayandırdı.

Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin uzun yıllardır çoğu büyükelçilik aracılığıyla yapılan hasmane Rus eylem ve politikalarının hedefi olduğunu bildirdi.

Popescu "Moldova Cumhuriyeti'nin istikrarını bozmaya çalışan daha az sayıda insan olması için Rusya'dan akredite diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği konusunda mutabık kaldık" dedi.

Popescu, ayrıca bazı haber kanallarında, Rus Büyükelçiliği'nin çatısına casusluk amacıyla kullanılabilecek ekipman yerleştirildiğine dair haberlere atıfta bulunarak, konuyla ilgili açıklama yapmak üzere Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

RUSYA'DAN TEPKİ

Kremlin, Moldova'nın kararından pişmanlık duyacağını belirterek ülke liderlerini "Rus düşmanlığını" teşvik etmekle suçladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Maalesef Kişinev kasıtlı olarak ilişkilerimizi çok sefil bir duruma sürüklüyor" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da haftalık bilgilendirme toplantısında Moldova'nın kararına değindi. Zakharova, ikili ilişkilerin yok edilmesi için bir başka adım olarak tanımladığı kararın karşılıksız kalmayacağının altını çizdi.

Sözcü, büyükelçilik binasında casusluk ekipmanı yerleştirildiği iddialarına da değinerek, bunları "Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir fantezi" olarak tanımladı.

Rusya'nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, elçiliğin 1990'ların sonunda inşa edildiği için antenlere ihtiyaç duyduğunu söylemiş ve "Telefon ve internet iyi çalışsaydı, muhtemelen sürekli yenilemeye ihtiyaç olmazdı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Moldova ile Rusya arasındaki ilişkiler, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini şiddetle kınaması ve Rusya'yı kendisini devirmeyi planlamakla suçlamasının ardından giderek zora giriyor.