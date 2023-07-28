Haşdi Şabi’den Haşdi Kurdi kurma çabaları

KERKÜK (K24)

Haşdi Şabi’nin Kerkük’te Haşdi Kurdi kurma çalışması içerisinde olduğu belirtildi.

Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı Çexmaxe köyünde Kürtlerden oluşan Haşdi Şabi gücünün kurulmasından 3 yıl sonra, Kerkük'te daha geniş bir Kürt Haşdi Şabi grubu kurmak istendiği bildirildi.

K24’e konuşan Kürt Haşdi Şabi’nin kurucusu Edhem Cuma, “2020'de Kerkük'te oluşturulan 150 kişilik Haşdi Kurdi gücü, önümüzdeki günlerde yeniden oluşturulacak. Bu gücün yeniden kurulması, Kürt gençliğinin bu güce katılmasının başlangıcı ve kapısıdır” dedi.

Kerkük’teki Kürt vatandaşlar Kerkük’te Haşdi Kurdi’nin kurulmasına olumsuz bakarken, bunun iç çatışmaya sebebiyet verebileceği kaydediliyor.

Kerkük’teki Kürt partileri de Kürt Haşdi Şabi’nin kurulmasını kabul etmezken, Kürtlerin bölünmüşlüğünden dolayı böyle bir gücün başarılı olabileceğini ve sonra kontrol edilmesinin güç olacağını bildiriyor.

K24’e konuşan Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Siyasi Büro üyesi Resul Rauf, “Haşdi Şabi'nin kendi içinde birkaç kanadı ve lideri var. Daha sonra Haşdi Turkmen kuruldu. Şimdi Haşdi Kurdi oluşturmaya çalıştıklarına göre, muhtemelen başaracaklar” dedi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, bir dizi Haşdi Şabi komutanı Haşdi Kurdi'yi oluşturmak için Kerkük'te bir toplantı düzenledi.

Haşdi Kurdi’nin 150 olan sayısının arttırılması planlanırken, askeri üssünün ise Şiwan ve Leylan’da olacağı bildiriliyor. Haşdi Kurdi’nin doğrudan Haşdi Şabi Kurulu’ndan talimat alacağı kaydediliyor.