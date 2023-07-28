Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden Zaho’daki suikaste ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Tuğgeneral Yunus Sofi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarına ilişkin açıklama yayınladı.

23 Temmuz akşamı Zaho’da emekli Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Üyesi Tuğgeneral Muhammed Mirze aracının infilak ettikten sonra alev alması sonucu hayatını kaybetmişti.

Söz konusu açıklamada, Tuğgeneral Muhammed Mirze Yunus Sofi'nin aracına daha önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yürütülen soruşturma sonucu elde edilen belge ve video kayıtlarında, Sofi'nin aracına PKK’li bir grup tarafından bomba yerleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.