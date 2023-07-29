Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
HABER MERKEZİ
Tarım işçilerini taşıyan Abit A. (49) idaresindeki minibüs, Hatem B'nin (27) kullandığı otomobille, Malatya-Kayseri kara yolu Günpınar yol ayrımı kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)