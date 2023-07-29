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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
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kürdistan malatya Darende Trafik kazası Mevsimlik tarım işçileri

HABER MERKEZİ

Tarım işçilerini taşıyan Abit A. (49) idaresindeki minibüs, Hatem B'nin (27) kullandığı otomobille, Malatya-Kayseri kara yolu Günpınar yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)

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