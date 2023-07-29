Tweet ve retweet tarih oluyor

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Twitter, X'e dönüştükten sonra platformun logosu ve ismi hatta şirkette çalışanların hesaplarındaki rozetler değişti.

Elon Musk tüm bu gelişmelerin ardından Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürerek yerine X tabelası astırdı.

Aylık 541 milyon kullanıcısı olan X, artık paylaşılan gönderilere tweet demek yerine post ibaresini kullandığı görüldü.

Öte yandan kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı retweet ise repost olarak güncellenecek.

ELON MUSK ‘KOYU MOD’ FİKRİNDEN VAZGEÇTİ

Bu arada Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter’ın sadece ‘koyu modda çalışması’ fikrinden vazgeçti.

Twitter ‘beyaz’, ‘loş’ ve ‘koyu’ olmak üzere üç farklı arka plan rengiyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Twitter’ı hangi renkte kullanmak istediğini seçebiliyor.

Musk iki gün önce bir kullanıcıya verdiği yanıtta, kısa süre içerisinde Twitter’ın sadece ‘koyu’ modda çalışacağını söylemişti. Musk’a göre koyu mod ‘her haliyle’ daha iyi.

Musk, dün attığı bir tweet’te bu ‘fikrinden’ vazgeçtiğini dile getirdi. Musk, “Pek çok kişi aydınlık modun kalmasını istedi. Biz de bunu koruyacağız ancak karanlık mod varsayılan ayar olacak ve loş mod kaldırılacak” dedi.