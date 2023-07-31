Politika

ABD: KDP ile KYB'nin anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, KDP ile KYB’nin seçimle ilgili anlaşmasına destek verdi.
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kürdistan ABD Erbil Başkonsolosluğu KDP KYB

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), Kürdistan Parlamentosu seçimleri ve Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi ile reform yapılmasıyla ilgili anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, iki partinin, geri kalan sorunları da Kürdistan halkının çıkarları doğrultusunda müzakere ederek çözmesini bekledikleri ifade edildi.

Dün Süleymaniye’de gerçekleşen KDP-KYB toplantısı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Kürdistan halkına daha fazla hizmet için küçük çelişkileri bir kenara bırakmalıyız ve beraber sorunları çözmeye yoğunlaşmalıyız. Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi sürecinin devam etmesi yönünde karar aldık” ifadelerine yer verildi.

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