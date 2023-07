ABD: KDP ile KYB'nin anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), Kürdistan Parlamentosu seçimleri ve Peşmerge Güçleri’nin birleşmesi ile reform yapılmasıyla ilgili anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, iki partinin, geri kalan sorunları da Kürdistan halkının çıkarları doğrultusunda müzakere ederek çözmesini bekledikleri ifade edildi.

U.S. Consulate General - Erbil welcomes #PUK and #KDP agreement on holding IKP elections & support for #Peshmerga unification & reform. We look forward to seeing progress as the two sides come together and negotiate the remaining issues to benefit the people of Iraqi #Kurdistan. pic.twitter.com/FhyUTq5Yvd