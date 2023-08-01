Yunanistan Başbakanı: Saf değiliz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim zaferi sonrasında ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü, Türkiye-AB ilişkilerine Kıbrıs şartı istediğini söyledi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge ve Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Türk askerinin Ada’dan çıkması ve Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını arzuladıklarını belirten Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi, ama saf da değiliz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz” ifadelerini kullandı.

Miçotakis şunları söyledi:

"Türkiye’de seçim sonrası gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye’de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi arzusuna yönelik resmi açıklamaları selamlıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişme, şüphesiz Kıbrıs konusunu ve Türk-Yunan ilişkilerini de kapsamalıdır. Böyle bir gelişmenin sağlanabilmesi için de Türkiye’nin adımlar atması gerek. Kıbrıs konusu bir AB meselesidir. AB de tüm imkânları ile çözüm gayretlerine katkıda bulunmaya hazırdır. Türk-Yunan ilişkilerinde görünen ılımlı hava Kıbrıs sorununa da olumlu etki edecektir."

Kıbrıs’ta en büyük hedeflerinin Türk askerinin Kıbrıs’tan çıkması ve Kıbrıs sorununun ‘federasyon’ temelinde çözülmesi olduğunu vurgulayan Miçotakis şu sözleri kullandı:

“21. yüzyılda bu yaranın kanamaya devam etmesi mümkün değildir. AB üyesi bağımsız bir ülkede ne işgal ordusunun (Türk ordusunu kast ediyor) bulunması ne de modası geçmiş garantörlük sisteminin olması mümkün değildir. Adayı ikiye ayırmaya yönelik hiçbir düşünce, müzakere konusu değildir. NATO zirvesinde Erdoğan’a da Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin Kıbrıs sorununu da içereceğini söyledim. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinde ısrar etmek çıkmaz yaratır. Erdoğan ve ben Türkiye ile Yunanistan arasında bir iyi ilişkiler dönemi başlatmaya mutabık kaldık."