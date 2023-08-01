Urfa’da zırhlı araç devrildi: 1 polis hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Polis Ramazan Kütük yönetimindeki zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Urfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zırhlı araç giderken ani manevra, artık araçta teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir" dedi. (Kaynak: Ajanslar)