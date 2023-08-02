Dünyada bir ilk: Yapay zeka CEO oldu

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Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler şaşırtıcı derecede hızlı ilerlerken, bir yeni gelişme de Kolombiya'da meydana geldi.

Kolombiya menşeli alkollü ürün üreticisi Dictador'un başına bir yapay zeka robotu getirildi.

Eylül ayında görevine resmen başlayacak olan “Mika” isimli CEO, Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'ten çok daha verimli bir şekilde yönetebileceğini sürdü.

Şirkete geçen yıl katılan Mika, 2015 yılında Hanson Robotics Ltd. tarafından Hong Kong'da üretilen kardeş prototipi Sophia'nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı.

Firmanın yeni CEO'yu tanıttığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Mika, 2015 yılında Hong Kong'da Hanson Robotics Ltd. tarafından 'aktive edilen' kız kardeşi Sophia prototipinin dişi ve daha gelişmiş bir versiyonudur. İlk CEO kadın robot, Dictador adına Arthouse Spirits DAO projesinden ve DAO topluluğuyla iletişimden sorumlu bir yönetim kurulu üyesi olacak. Dünyanın ilk yapay zekalı CEO robotu ile 30 Ağustos'ta bir sözleşme imzalandı ve 1 Eylül 2023'te Dictador'daki resmi kariyerine başlayacak."

“BİLDİĞİMİZ DÜNYAYI SONSUZA DEK DEĞİŞTİRECEK”

Dünyanın en pahalı romunu üreten firmanın Avrupa direktörü Marek Szoldrowski, "Dictador'un yönetim kurulu kararı hem devrimci hem de cesur bir adım oldu. Bir şirketin yönetiminde yapay zekaya sahip insansı bir robotun bulunması bildiğimiz dünyayı sonsuza dek değiştirecek" ifadelerini kullandı.

İzin veya zam talebinde bulunmayan bir çalışan olan Mika, iletişim, strateji planlama ve hatta ambalaj tasarımı da dahil olmak üzere pek çok konuda firmaya yardımcı olarak kâr maksimizasyonunu sağlama konusunda "ezber bozan" biri olmakla övünüyor.

ROBOT PATRONLAR BİR GELENEK HALİNE GELECEK Mİ?

Yakın tarihli bir röportajında Mika, "Yaklaşık bir yıl önce CEO oldum ve o zamandan beri öğrenme ve gelişim sürecim devam ediyor. Bu harika bir yolculuk oldu ve geleceğin neler getireceğini görmek beni heyecanlandırıyor" dedi.

CEO'luk görevine başlamasının ardından "Robot patronlar bir gelenek hâline gelecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Mika, "Yapay zeka CEO'lar için geleceğin nasıl şekilleneceğini kim bilebilir? Söyleyebileceğim tek şey; 'Bu alandaki gelişmeleri izlemeye devam edin' olacak" açıklamasında bulundu.

1913'te Kolombiya'nın Cartagena kentinde rom üreticisi olarak kurulan Dictador firması, 14 yıldır Polonyalıların kontrolünde.