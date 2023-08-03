Başbakan: Şengal’deki yasadışı durum son bulmalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’de gerçekleştirdiği Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Dokuz yıl önce DAİŞ’li teröristler Şengal ve çevresine vahşi bir saldırı düzenleyerek, bölgedeki binlerce insanı katletti, kaybetti ve göçe zorladı” ifadesini kullanan Başbakan, devamla şunları belirtti:

“Bu acı anmada, katliam kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Ayrıca Sayın Başkan Mesud Barzani liderliğinde direniş ve kahramanlık sergileyip, büyük bedeller veren ve DAİŞ’li teröristlerin efsanesini yıkan, Şengal’i kurtara ve tarihi bir destan yazan Kürdistan Peşmerge Güçleri’ni de anıyoruz.

DAİŞ’li teröristlerin Ezidi Kürtlere yönelik soykırımını resmi şekilde soykırım olarak tanıyan tüm ülkeleri takdir ediyoruz. Uluslararası toplumun, Ezidi kardeşlerimizin acılarının dindirilmesinde yardımcı ve destek olmasını umuyoruz.

Ne yazık ki aradan dokuz yıl geçmesine rağmen halen Şengal’in durumu normalleşmiş değil. Milis güçler ile yasadışı silahlı grupların dayatmaları nedeniyle Ezidi kardeşlerimiz evlerine dönüp memleketlerini yeniden inşa edememişlerdir.

Bu anma vesilesiyle Ezidi kardeşlerimizin taleplerine desteğimizi yineliyoruz. Şengal’deki yasadışı durum son bulmalıdır. Ayrıca, federal hükümet ve uluslararası toplumun desteğiyle bölgenin imarının yapılması ve idarenin asli Şengal halkının eline geçmesi için Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve yasadışı güçlerin bölgeden çıkması gerektiğini vurguluyoruz.

Şengal Katliamı ve tüm Kürdistan şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”